В России снимут ремейк фильма «Приключения Буратино»
Издание «Бюллетень кинопрокатчика» объявило, что кинокомпания «Водород» представила первый кадр ремейк фильма «Приключения Буратино». По словам авторов, новая лента под названием «Буратино» расскажет знакомую историю с помощью современных технологий.
СМИ уточнили, что визуальный облик главного героя еще дорабатывается.
Режиссером картины выступит Игорь Волошин («Физрук»), а сценаристами назначены Андрей Золотарев («Сто лет тому вперед» и «Триггер») и Аксинья Борисова («Лед-3»). Музыкой займется Алексей Рыбников, написавший песни для советского фильма 1976 года.
Актеры «Буратино» уже почти утверждены, однако продюсеры предпочитают пока держать имена в секрете. Закончить работу над фильмом планируют к концу 2025 года. Заглавное фото: pikabu