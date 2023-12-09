HBO Max показал анонсы самых ожидаемых сериалов 2024 года

Компания HBO Max опубликовала двухминутное видео с анонсами самых заметных сериалов, выход которых намечен на 2024 год.

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В ролике можно заметить кадры из второго сезона "Дома Дракона". Первый сезон поклонники встретили довольно тепло, а показанный в начале декабря трейлер второго сезона за сутки посмотрели более 63 миллионов пользователей. Премьера ожидается летом 2024 года.

Показаны кадры из четвертого сезона "Настоящего детектива" с Джоди Фостер, "Режима" с Кейт Уинслет и "Пингвина" с Колином Фаррелом. Стоит отметить, что съемки истории об антигерое, как и многие проекты HBO, приходилось приостанавливать в связи с забастовкой сценаристов. Тем не менее, судя по анонсу, сериал все же выйдет на экраны в следующем году.