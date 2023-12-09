Стало известно, когда фильм «Байкеры» выйдет в мировой прокат

Журналисты издания Deadline сообщили , что фильм «Байкеры» с Остином Батлером и Томом Харди получил новую дату премьеры в мировом прокате — 21 июня 2024 года. Ранее релиз картины пришлось отложить из-за забастовки актёров в США.

Сюжет ленты посвящён вымышленному клубу байкеров, который со временем разрастается и превращается в опасную банду. Вместе с Харди и Батлером в ленте сыграли Джоди Комер, Майкл Шеннон, Бойд Холбрук, Дэймон Херриман, Тоби Уоллес, Эмори Коэн и Норман Ридус.