Янковский ответил на вопрос о кастинге во второй сезон «Слова пацана»

В официальном аккаунте видеосервиса Wink также сообщили, что пока речи о съемках второго сезона не идет, так как не завершился даже первый. Представители проекта заверили, что съемки второго сезона точно не начнутся в январе следующего года. Шоураннеры также подтвердили слова Янковского и назвали фейком все сообщения о якобы кастинге во второй сезон. Они уточнили, что всю актуальную информацию о сериале можно найти в официальных сообществах проекта и медиасервиса.