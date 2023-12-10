Стало известно, что постельная сцена в фильме «Не могу сказать прощай» была реальной

По данным "Киноафиши", режиссер киноленты «Не могу сказать „прощай“» Борис Дуров был в шоке от происходящего в кадре. В эпизоде постельной сцены, актеры Сергей Варчук и Татьяна Паркина, которые по сценарию были мужем и женой, изображали страсть на грани дозволенного.

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Известно, что Варчук терял контроль над собой и часто допускал непристойное поведение. Так, артист трогал партнершу в непозволительных местах и стремился очень тесно к ней прижиматься под одеялом. В свое оправдание мужчина говорил, что иначе “зритель не поверит”.

Актрисе это категорически не нравилось, а режиссер каждый раз одергивал увлекшегося главного героя, заставляя держать руки на виду.