Сценарий «Анчартеда 2» уже написан — Марк Уолберг готов вернуться к своей роли

Я слышал много разных идей о продолжении «Анчартеда». Я знаю, что сценарий уже написан, и они всё ещё над ним работают, и в нём Салли всё время носит усы. Что вполне логично, ведь в финальной сцене первой части у меня появились усы. И это было хорошее завершение фильма. Так что если мы сможем сделать второй фильм лучше, чем первый, я всегда готов вернуться, но сейчас я знаю не больше, чем вы.