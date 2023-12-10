«Плакала в голос»: дочь Пересильд рассказала об отношении матери к «Слову пацана»

— Пятую серию я смотрела с мамой. И в первый раз видела, как она плакала просто в голос. И не только над сценой, где изнасиловали Айгуль, но и над другими ревела. Я, честно говоря, даже испугалась, тоже сильно плакала, — рассказала Аня Пересильд во время прямой трансляции в своем микроблоге.