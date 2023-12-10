«Плакала в голос»: дочь Пересильд рассказала об отношении матери к «Слову пацана»
Дочь Юлии Пересильд Аня рассказала, что смотрела некоторые эпизоды нашумевшего российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» вместе со своей звездной мамой. Она, по словам девушки, не смогла сдержать слез. Об этом Аня сообщила подписчикам в социальных сетях.
Аня Пересильд исполнила одну из ролей в недавно вышедшем проекте «Слово пацана. Кровь на асфальте». Ей досталось амплуа Айгуль.
— Пятую серию я смотрела с мамой. И в первый раз видела, как она плакала просто в голос. И не только над сценой, где изнасиловали Айгуль, но и над другими ревела. Я, честно говоря, даже испугалась, тоже сильно плакала, — рассказала Аня Пересильд во время прямой трансляции в своем микроблоге.
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева заявила, что сериал «Слово пацана» не оказывает негативного влияния на воспитание детей и подростков.
Недавно в Татарстане подростки, вдохновившись героями нового сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», начали делить между собой район и устроили массовую драку. Стоит ли показывать сериал на широкую публику и какие нежелательные последствия может вызвать картина, выясняла «Вечерняя Москва».