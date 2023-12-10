«Годзилла: Минус один» стал самым кассовым японским фильмом в истории США

1 декабря состоялась премьера фильма «Годзилла: Минус один». Лента рассказывает о нападении популярного монстра на послевоенную Японию, а постановщиком и сценаристом выступил японский режиссёр Такаси Ямадзаки.

© Чемпионат.com

За первый уикенда картина заработала в США $ 14,3 млн, став самым популярным японским фильмом в стране. Киностудия Toho International не ожидала такого большого успеха и уже заявила, что планирует увеличить количество показов в большинстве кинотеатров Северной Америки. Судя по всему, на популярность картины повлияли в том числе отзывы прессы — на Rotten Tomatoes абсолютное большинство критиков называют фильм одним из лучших произведений в жанре.