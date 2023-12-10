«Годзилла: Минус один» стал самым кассовым японским фильмом в истории США
1 декабря состоялась премьера фильма «Годзилла: Минус один». Лента рассказывает о нападении популярного монстра на послевоенную Японию, а постановщиком и сценаристом выступил японский режиссёр Такаси Ямадзаки.
За первый уикенда картина заработала в США $ 14,3 млн, став самым популярным японским фильмом в стране. Киностудия Toho International не ожидала такого большого успеха и уже заявила, что планирует увеличить количество показов в большинстве кинотеатров Северной Америки. Судя по всему, на популярность картины повлияли в том числе отзывы прессы — на Rotten Tomatoes абсолютное большинство критиков называют фильм одним из лучших произведений в жанре.
Тем временем в Сети активно распространяется слух о том, что на производство ленты было потрачено всего в $ 15 млн. По словам режиссёра, он бы очень хотел, чтобы картина обошлась авторам настолько дёшево, однако бюджет у неё всё же куда выше.