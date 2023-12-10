Актер из "Американского психопата II" умер в 49 лет после пересадки легких

В своем доме в Торонто через месяц после 49-летия умер Чарльз Оффисер. Оффисер - канадский актер, режиссер, сценарист, продюсер, оператор и так далее. На его счету - десять фестивальных наград и без малого два десятка номинаций.

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Как передает THR, артист умер от осложнений после операции по трансплантации легких, перенесенной в феврале этого года. Ситуацию осложнило аутоиммунное заболевание.

В Совете по кинематографии страны печальную новость подтвердили.

Первое появление Оффисера на экране - на телевидении в 1999-м. В дальнейшем списке - два десятка фильмов и сериалов: "Убийство в чужом городе", "Доктор", Кит во втором "Американском психопате" с Милой Кунис, "Офицер полиции", "Рожденный для грусти".