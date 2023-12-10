«Лучший рождественский фильм»: Хидео Кодзима в восторге от «Вонки» с Тимоти Шаламе

Посмотрел «Вонку» в IMAX. Это был второй раз, когда я смотрел этот фильм после премьерных показов. В этот тёмный век пандемий, войн и аномальной погоды этот фильм даёт сладкую надежду на «мечту». Хотя это классический мюзикл, его поставил Пол Кинг, известный по «Паддингтону». Очаровательные персонажи, хорошо продуманные сюжетные ходы и другие элементы превратили картину в лучший рождественский фильм в истории. Вы будете очарованы сладким пением, танцами и «Умпа-Лумпами» Тимоти Шаламе.