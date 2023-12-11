ТНТ показал трейлер новогоднего телефильма «Иван Васильевич меняет всё!»

Телеканал ТНТ опубликовал трейлер новогоднего телефильма «Иван Васильевич меняет всё!». В основе сюжета музыкального проекта лежит культовая советская кинокомедия режиссёра Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», снятая по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Телефильм покажут вечером 31 декабря на ТНТ.

В новой истории будут как знакомые по фильму персонажи — Иоанн Грозный, Иван Бунша, изобретатель Шурик — так и «неожиданные герои из других вселенных и временных эпох», анонсировал ранее телеканал.

Царя Ивана Грозного и управдома Буншу сыграет Тимур Батрутдинов, в роли афериста Жоржа Милославского выступит Максим Лагашкин, а Шурика на экране изобразит Демис Карибидис.

По сюжету телефильма Шурик с помощью машины времени пытается вернуть домой царя Ивана Грозного. Но VPN, на котором работает чудо-машина, постоянно ломается и перемещает героев в разные страны и времена, где они случайно или намеренно будут менять прошлое. Кроме того, сюжет на основе культовой комедии свяжут отсылки на эпизоды из советских фильмов, современных сериалов и музыкальных клипов.