Фильм «Немая ярость»: где смотреть в России, обзор, впечатления

Зато фильм официально показывают в России.

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На бумаге «Немая ярость» казалась чуть ли не главным боевиком года. В кресле режиссёра легендарный Джон Ву, в главной роли — звёздный Юэль Киннаман, а концепция, где безмолвный герой зрелищно разносит негодяев, интригует. Ещё и про официальные показы в российских кинотеатрах не забыли. Но каким фильм оказался на деле? Увы, всё не так радужно.

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«Немая ярость»: где смотреть?

Фильм официально показывают в российских кинотеатрах.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат «Вольге».

Не боевик, а натужная драма

Когда-то герой Юэля Киннамана был счастливым семьянином, но однажды на его улице случилась бандитская перестрелка. В итоге мужчина потерял ребёнка и получил ранение, навсегда лишившее его голоса. С того момента все мысли в голове утихли, уступив место нестерпимой жажде мести.

Завязка кажется адекватной для чистого экшена, который не претендует на многое, а просто развлекает зрителя драками и перестрелками. Вот только проблема «Немой ярости» в том, что вышеописанная драма размазана на 50 минут — при этом весь фильм идёт всего полтора часа.

Чем развлекают зрителя, если герой не может говорить? Естественно, стереотипными флешбэками, где персонаж Киннамана задорно играет с ребёнком. По задумке, такие кадры должны были добавить глубины, но на деле они берут за душу так же, как и стоковые видео из интернета.

Вспомните второй сезон «Локи», где мельком показали агента Мобиуса и его детей. Там герой спорил с сорванцами и собирал разбросанные по двору игрушки — в тех моментах ощущались близость, искренность. В «Немой ярости» зрителя 50 минут кормят драмой, но зритель вообще ничего не чувствует. Уж лучше бы Джон Ву выпилил весь сюжет, чем оставил его таким.

Любопытно, что сам Киннаман старается: он безмолвно орёт, грозно смотрит по сторонам, корчит гневные лица. Увы, его актёрское мастерство тонет на фоне общего уныния.

Фильм не спасает хороший экшен

Когда Ву вспоминает, что зрители жаждут экшена, получается круто. Чего стоит первая драка, от которой веет первобытной жестокостью. Бойцам далеко до Брюса Ли, однако нехватку мастерства они компенсируют яростью и жаждой победы. Неудивительно, что потасовка цепляет.

Впереди будут другие драки, перестрелки и погони на тачках — всё с отличной постановкой и под крутую музыку. Ценители экшена, которые любят «Рейд», «Джона Уика» и «Сорвиголову», не сойдут с ума от восторга, но получат немало удовольствия. Джон Ву не придумал ничего нового, зато реализовал сражения с присущей ему эффектностью.

Проблема в том, что 30 минут достойного экшена недостаточно, чтобы перекрыть час унылой драмы. Ты долго смотришь на сомнительные страдания главного героя, потом восхищаешься вспышками выстрелов и снова возвращаешься к тоске. В итоге фильм оставляет странное впечатление: вроде весело, а вроде потраченное время не окупилось.

«Немая ярость»: стоит ли смотреть?

Если не можете жить без драйвовых сражений и готовы терпеть сомнительную драму, сходите на «Немую ярость». Остальным лучше пересмотреть «Джона Уика» или «Рейд».

Оценка «Немой ярость» — 6,5 из 10

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Все сражения — хорошие.

Юэль Киннаман старается.

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