4 малобюджетных фильма, которые точно стоит посмотреть

Многомиллионный бюджет фильма не всегда является гарантией успеха. Более того, порой случается так, что киноленты, на которые были потрачены баснословные суммы, проваливаются в прокате.

© Кадр из фильма "Бешеные псы"

Нередко настоящими хитами становятся картины с минимальным бюджетом. Подробнее об этих фильмах читайте в материале "Рамблера".

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"Бешеные псы", 1992

Однажды криминальный авторитет Джо Кэбот решил провернуть ограбление века и опустошить ювелирный магазин. Для этого герой собирает вместе шестерых опытных, но незнакомых друг с другом преступников. Однако, вопреки желаниям Кэбота, очень скоро афера выходит из-под контроля и превращается в кровавую резню.

Бюджет дебютной картины Квентина Тарантино составил всего 1,2 миллиона долларов (в прокате фильм собрал 2,8 миллиона долларов), зрители приняли фильм холодно, но критики принялись говорить о том, что у Тарантино большое будущее.

"Прочь", 2017

Триллер Джордана Пила повествует историю молодого темнокожего парня, который отправляется со своей девушкой на знакомство с ее родителями. Белая привилегированная семья тепло принимает главного героя, но его беспокоит подозрительное чрезмерное внимание. Вскоре мужчина понимает, что у обитателей загородного дома есть свои планы на его жизнь.

Бюджет фильма составил 1,4 миллиона доллара. При этом в прокате сборы картины превысили 124 миллиона долларов.

"Рокки", 1976

Кадр из фильма "Рокки"

Спортивная драма рассказывает историю молодого боксера Рокки Бальбоа, который едва сводит концы с концами. Каждый день Рокки почти не отличается от предыдущего, и он не уверен в том, что сможет что-то изменить. Но однажды фортуна улыбается боксеру: ему предлагают сразиться на ринге с действующим чемпионом.

На производство "Рокки" у Сильвестра Сталлоне был только миллион долларов, поэтому ему приходилось экономить на всем: некоторые сцены снимали одним дублем. Но в итоге старания окупились – картина собрала в прокате 225 миллионов долларов.

"Трудности перевода", 2003

Действие драмы разворачивается в Токио. Поздно ночью в баре отеля встречаются двое американцев: зрелый актер Боб и юная Шарлотта. Его пригласили в Японию для рекламы, а она приехала в Токио вместе со своим мужем. Но оба они чувствуют себя одинаково потерянными в этом большом незнакомом городе.