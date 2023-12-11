В "Кавказской пленнице" нашли киноляп с шампанским

Советский фильм Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" любим несколькими поколениями россиян. Но при многократном просмотре можно заметить некоторые нестыковки.

Например, недавно зрители заметили киноляп в сцене с председателем райкомхоза товарищем Сааховым в исполнении Владимира Этуша .

На подносе с угощениями для Нины, который герой держит трясущимися руками, есть и бутылка советского шампанского. Через несколько минут посрамленный жених пулей вылетает за дверь, обильно политый неким красным напитком.