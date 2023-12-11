Названы самые популярные в 2023 году сериалы
Вслед за самыми популярными фильмами, которые искали в 2023 году, в Google рассказали о самых популярных шоу. В лидерах оказались The Last of Us и «Уэнсдей».
На третьем месте оказался сериал «Джинни и Джорджия», следом идут «Ван Пис», «Калейдоскоп» и «Король земли». Помимо «Уэнсдей», в списке есть ещё сериалы Netflix. Например, «Падение дома Ашеров» Майкла Флэнагана и «Тень и кость», которую решили закрыть.
Топ самых популярных сериалов в Google в 2023 году:
- The Last of Us.
- «Уэнсдей».
- «Джинни и Джорджия».
- «Ван Пис».
- «Калейдоскоп».
- «Король земли».
- «Слава».
- «Шоу 90-х».
- «Падение дома Ашеров».
- «Тень и кость».
Ещё Google на сайте рассказала про самую популярную в запросах музыку, еду, спортивные команды и многое другое.
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