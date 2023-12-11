Названы самые популярные в 2023 году сериалы

Вслед за самыми популярными фильмами, которые искали в 2023 году, в Google рассказали о самых популярных шоу. В лидерах оказались The Last of Us и «Уэнсдей».

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На третьем месте оказался сериал «Джинни и Джорджия», следом идут «Ван Пис», «Калейдоскоп» и «Король земли». Помимо «Уэнсдей», в списке есть ещё сериалы Netflix. Например, «Падение дома Ашеров» Майкла Флэнагана и «Тень и кость», которую решили закрыть.

Топ самых популярных сериалов в Google в 2023 году:

The Last of Us. «Уэнсдей». «Джинни и Джорджия». «Ван Пис». «Калейдоскоп». «Король земли». «Слава». «Шоу 90-х». «Падение дома Ашеров». «Тень и кость».