Режиссер Борис Хлебников получил Гран-при кинофестиваля Arctic open

- Любой фестиваль для региона - это платформа для объединения, для коллабораций, нового сотрудничества в совершенно разных форматах. Да, фестиваль не предназначен для производства кино, но он помогает возникнуть новым идеям и неожиданным творческим группам. Приезжают режиссеры, которые открыты для общения, потому, если есть какие-то идеи или вам интересен этот человек, вы хотите с ним познакомиться и продвинуть свою идею, - вы можете это сделать именно на фестивале.