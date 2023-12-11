Режиссер Борис Хлебников получил Гран-при кинофестиваля Arctic open
В Архангельске завершился VII международный кинофестиваль Arctic open. Церемония награждения победителей и закрытие форума проходили в Архангельском театре драмы им. Ломоносова.
Северный город, столицу Поморья, в эти дни накрыли морозы. А каково было гостям из теплых стран? Мексика, Турция, Узбекистан, Азербайджан… Режиссер из Индонезии Харса Пердана заявил: "Очень холодно. Но какие гостеприимные здесь люди! Везу приз из России - это важное достижение для нашей команды".
Среди подарков победителям - поморская щепная птица счастья, ее считают одним из самых сильных оберегов на Руси, а также картины местных художников. И даже участие в экспедиции Арктического Плавучего Университета в 2024 году.
Гран-при "Лучший игровой полнометражный фильм" присудили "Снегирю" режиссера Бориса Хлебникова. Лучшим короткометражным фильмом назван иранский "Чемодан". Победу одержала и документальная лента "Отцы" режиссера Юрия Мокиенко.
Кстати
Закрывал кинофестиваль Arctic open документальный фильм "Колбаса Митрофана Аксенова" Алексея Федорченко - библиографический фильм-расследование о Митрофане Аксенове, российском математике и философе конца XIX - начала XX века, о котором практически ничего не известно.
За четыре фестивальных дня кинособытия VII Arctic open посетили более 7000 человек.
Награды кинофестиваля Arctic open
Короткометражное игровое кино
- Лучший сценарий - Иван Соснин, фильм "Дорога в облака" (Россия, Узбекистан)
- Лучший оператор - Артур Бакулев, "Дом на колесах" (Россия)
- Лучший режиссер - Дмитрий Чирков, "Сыновья большой медведицы" (Россия)
- Лучший короткометражный фильм - "Чемодан" (режиссеры Саман Хоссейнпуор, Ако Зандкарими, Иран)
- Специальный диплом "За высокохудожественное раскрытие темы гуманизма" -
- "Хранитель маяка" (режиссер Льюис Роуз, Великобритания)
- Специальный диплом "За лучшее раскрытие арктических образов" - "Макушка земли" (режиссер Эдуард Новиков, Республика Саха)
Призы медиажюри
- Специальное упоминание - документальный фильм "Оторванные" (режиссер Владимир Кривов, Россия)
- Специальный диплом "За авторский взгляд на человеческие отношения в трудных условиях" - документальный фильм "Капитан индонезийских морей" (режиссеры Харса Пердана, Мухаммад Фархан, Индонезия)
- Специальный диплом "За раскрытие характера человека, который делает сложный жизненный выбор" - "Заполярная экскурсия" (режиссер Сергей Масальский, Россия)
Документальное кино
- Лучший сценарий - Сергей Догоров, Ирина Васильева, Марина Горностаева("Лицо", Россия)
- Лучший оператор - Мали Пос ("Семь дней осени", Россия)
- Лучший режиссер - Евгения Леушкина ("Тучи как люди", Россия)
- Лучший документальный фильм - "Отцы" (режиссер Юрий Мокиенко, Россия)
- Специальный диплом "За высшее мастерство режиссера - глубокое и проникновенное отражение судьбы героя" - Алена Щипицина ("Где я, мама?", Россия)
Полнометражное игровое кино
- Лучший дебют - "Как звезды" (режиссер Мария Лойтер, Россия)
- Лучший сценарий - Асиф Рустамов, Рулоф-Ян Миннебу, фильм "Холодный как мрамор" (Азербайджан, Франция)
- Лучший оператор - Сергей Ципис (Россия, фильм "Анжелюс")
- Лучший режиссер - Светлана Самошина (Россия, фильм "Край надломленной луны")
- Гран-при "Лучший игровой полнометражный фильм" - "Снегирь" режиссера Бориса Хлебникова
- Специальный диплом "За актерскую смелость и самоиронию" - актрисе Юлии Снигирь ("Как звезды")
Прямая речь
Тамара Статикова, директор кинофестиваля Arctic open:
- Любой фестиваль для региона - это платформа для объединения, для коллабораций, нового сотрудничества в совершенно разных форматах. Да, фестиваль не предназначен для производства кино, но он помогает возникнуть новым идеям и неожиданным творческим группам. Приезжают режиссеры, которые открыты для общения, потому, если есть какие-то идеи или вам интересен этот человек, вы хотите с ним познакомиться и продвинуть свою идею, - вы можете это сделать именно на фестивале.
Елена Кудряшова, ректор САФУ:
- Гордимся тем, что на протяжении семи лет Северный Арктический федеральный университет является соучредителем этого прекрасного фестиваля. Этого великого события, которое позволяет идентифицировать наш регион как центр науки и культуры, не просто российской Арктики, а мирового арктического пространства, потому что на Arctic open собираются кинематографисты из разных стран мира.