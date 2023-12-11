Илья Учитель снимет продолжение фильма "Батя"
У успешного фильма 2021 года "Батя" с Владимиром Вдовиченковым появится сиквел. Об этом стало известно на презентации компании "Централ Партнершип".
Только что назвали имя режиссера. Им будет Илья Учитель.
Обратите внимание на приписку красным на постере - "Дед". По сюжету внука отправляют в деревню к деду.
Российская Газета
Над фильмом работает компания Good Story Media. Автора сценария не назвали, но продюсер Гавр (Гавриил Гордеев) дал сценарию определение "гениальный".