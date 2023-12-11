Илья Учитель снимет продолжение фильма "Батя"

У успешного фильма 2021 года "Батя" с Владимиром Вдовиченковым появится сиквел. Об этом стало известно на презентации компании "Централ Партнершип".

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Только что назвали имя режиссера. Им будет Илья Учитель.

Обратите внимание на приписку красным на постере - "Дед". По сюжету внука отправляют в деревню к деду.

Российская Газета