Кирилл Кяро снимется в фильме «Наступит лето»

«Съемки начались в начале декабря, вчера была еще одна смена. Мы принципиально собрали в этой картине молодых ребят, которые еще не заявляли о себе в полном метре. Но для роли следователя идеально подходил именно Кирилл Кяро, хотя здесь он будет играть совсем нетипичного для себя следователя. Тина Стойилкович тоже уже известная актриса, но она давно знакома с остальными актерами проекта и гармонично вписалась и в роль, и в фильм», — сообщил URA.RU режиссер картины «Наступит лето» Кирилл Султанов.