Павел Деревянко сыграет Ломоносова

На VII международном кинофестивале Arctic open в Архангельске состоялась презентация комедийного сериала СТС "Из поморов мы".

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Это 13-серийный проект, который мы увидим весной следующего года. Съемки проходили летом в Архангельской области, в них участвовали простые местные жители, а также актеры драматического театра им. Ломоносова. Примерно 150 человек.

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В главной роли - Павел Деревянко, он играет самого себя - актера Деревянко, который ради того чтобы достоверно сыграть роль Ломоносова, отправляется на родину ученого в Холмогоры.

По сюжету актер селится в доме семьи Беловых, глава которой Егор (актер Антон Богданов) всю жизнь зарабатывает физическим трудом и ненавидит гламурных знаменитостей. И теперь вместо погружения в быт поморов главный герой попадает в череду проблем семейства и всего города во главе с мэром (актер Артем Волобуев).

- Нам повезло, что Павел Деревянко - человек с большой самоиронией и решился на многие эксперименты в отношении себя, - поделился креативный продюсер проекта Дмитрий Белавин.

Действительно, в кадре актер говорит: "Деревянко всюду одинаковый. Надоел уже - везде он…" А режиссер Клим Шипенко (фильмы "Салют-7", "Текст", "Холоп", "Вызов") играет режиссера, снимающего фильм про Ломоносова, возмущается: "Ради этого дебила (исполнителя главной роли, - прим "РГ") я отказался от "Вызова-2"…"

- Этнографической экспедиции у нас не планировалось. Будут походы героев на рыбалку и за морошкой. Но история не про деревню, про леса, поля и реки, а про соотношение ценностей, - рассказал Дмитрий Белавин. - Про то, как люди, которые имеют все, переосмысливают свои ценности, попадая в окружение людей, которые, казалось бы, не имеют ничего. И что у таких людей на самом деле есть гораздо больше важных вещей, которые они ценят.

Режиссер сериала - Раиля Каримова. Съемки символично стартовали в селе Ломоносово, где и родился легендарный ученый. В кадр также попали Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова, набережная Северной Двины, Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова и другие достопримечательности Поморья.

Зрителям показали первую серию, рабочий вариант.

Прямая речь

Оксана Светлова, министр культуры Архангельской области: