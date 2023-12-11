В Петербурге покажут премьеру фильма "Феррари" 20 декабря

Премьера нового фильма Майкла Манна "Феррари" с Адамом Драйвером , Пенелопой Крус и Шейлин Вудли в главных ролях состоится в петербургском кинотеатре "Аврора" 20 декабря, на несколько дней раньше мирового релиза. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

"20 декабря в 19:30, за несколько дней до мирового релиза, первыми покажем новый фильм Майкла Манна - "Феррари" с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус в главных ролях", - отметили в пресс-службе.

События, описанные в киноленте, разворачиваются летом 1957 года, когда Энцо Феррари переживал личный и профессиональный кризис. Над компанией, которую он и его жена Лаура создали с нуля десять лет назад, нависла угроза банкротства. Их брак рушится после смерти единственного сына Дино, а также из-за отношений Энцо с Линой Ларди (ее роль исполнила Шейлин Вудли), с которой у них родился сын Пьеро.