Ольга Лерман и Анна Михалкова сыграют Екатерину II в новом фильме

"Екатерина Вторая - одна из самых ярких, думаю, что и одна из самых известных императриц страны. Важно было в кино, по крайней мере для меня, показать ее настроения. <…> Естественность образа была основной целью в создании этой картины. От образа мы и отталкивались, там несколько периодов жизни, пригласили сниматься Ольгу Лерман - это средний период становления. Затем основной период правления - это Анна Михалкова. На мой взгляд, это две самые живые и органичные актрисы", - сказал он на презентации проектов кинокомпании "Централ партнершип" (ЦПШ).