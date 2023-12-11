Алена Долголенко исполнит роль Натальи Гончаровой

«Для меня этот проект — как полет в космос. Настолько невероятная история, возможность прикоснуться к уникальным личностям и побывать в другой Вселенной. Теперь страшно возвращаться обратно на Землю, потому что я только что была женой Пушкина, смотрела ему в глаза, видела его смерть, у нас были дети, и как теперь без всего этого жить?.. У нас сформировалась потрясающая команда, и мне все очень помогали, я благодарна каждому человеку. Мне очень повезло с партнерами, Юра меня всегда поддерживал, направлял, он вообще удивительный партнер и человек. У меня перевернулся мир за время съемок, участие в «Пророке…» — одно из ключевых событий в моей жизни».