Алена Долголенко исполнит роль Натальи Гончаровой в фильме «Пророк. История Александра Пушкина»
Роль Натальи Гончаровой в фильме «Пророк. История Александра Пушкина» производства кинокомпании «Централ Партнершип» (входит в состав «Газпром-медиа») и компании «Кинослово» исполнит Алена Долголенко. Это первая большая роль актрисы в проекте такого масштаба.
«Пророк. История Александра Пушкина» — это история жизни великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли. В картине Пушкин предстанет как современный и многогранный герой, в котором темное и страшное борется со светлым и просвещенным.
Алена Долголенко рассказала:
«Для меня этот проект — как полет в космос. Настолько невероятная история, возможность прикоснуться к уникальным личностям и побывать в другой Вселенной. Теперь страшно возвращаться обратно на Землю, потому что я только что была женой Пушкина, смотрела ему в глаза, видела его смерть, у нас были дети, и как теперь без всего этого жить?.. У нас сформировалась потрясающая команда, и мне все очень помогали, я благодарна каждому человеку. Мне очень повезло с партнерами, Юра меня всегда поддерживал, направлял, он вообще удивительный партнер и человек. У меня перевернулся мир за время съемок, участие в «Пророке…» — одно из ключевых событий в моей жизни».