Вышел трейлер фильма «Три мушкетера: Миледи» с Евой Грин

На новых кадрах можно увидеть боевые сцены, а также основных персонажей ленты — д'Артаньяна и его друзей, Констанцию и второстепенных героев.

Как и в оригинальном фильме «Три мушкетёра: Д’Артаньян», который вышел в прокат в апреле, главные роли исполнят Франсуа Сивиль (Д’Артаньян), Ева Грин (Миледи Винтер), Венсан Кассель, Пио Мармай, Ромен Дюрис (Атос, Портос и Арамис) и другие.