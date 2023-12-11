"Мятежники": Владимир Алеников снял фильм-сказку о борьбе за правду

Владимир Алеников, создатель популярнейших фильмов о Петрове и Васечкине и завоевавшего международную известность мюзикла "Биндюжник и Король", режиссер, писатель и продюсер, - представитель той самой киношколы, которую теперь принято бранить, - советской. То есть отмеченной такими пороками, как профессионализм во всех звеньях производства, продуманная, способная увлекать драматургия и ясные этические установки. Поэтому его новая картина "Мятежники" сегодня - как лебедь на утиной ферме.

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Фильм снят по его новой книге и касается "неудобной" темы судеб детей "с особенностями развития". Немых, слабослышащих, слепых, колясочников - тех, кого ровесники любят троллить. Картина отмечена как бы противоречивыми, если не полярными, качествами: ощущением достоверности каждого кадра и долей душеспасительной сказочности в целом. То есть из реальных, узнаваемых кирпичиков выстроен дом нашей невзыскательной мечты, где все кончается хорошо - уже счастье! В принципе это закон соцреализма. Или голливудского прекраснодушного кино, на котором взросли поколения.

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Чем это так здорово? Тем, что отвечает чаяниям зрителей: справедливость должна свершиться, беды должны свалиться с плеч, немые должны запеть, а слепые оказаться самыми прозорливыми. Это хорошо для массового искусства? Безусловно. Здесь суровая правда должна быть в деталях, но в итоге - обязательно все должно устаканиться. Иначе кино сработает и против себя, и против общества. Потому что не предложит свет в конце туннеля, а в идеале - идеал.

Именно сказки вырастили поколения, твердо знающие, что такое хорошо и что такое плохо.

14-летняя Настя из своего неухоженного дома, от пьющей мамы загремела в интернат - специальный, потому что она не может говорить. И хотя директриса Галина Захарьевна приняла ее по-матерински, обстановка кажется суровой: койки, столовка, над всем ржущие ребята... Это первый "акт" фильма, где мы с Настей пытаемся освоиться в этом мире, где вкрапления чего-то домашнего не могут совладать с неубиваемой казенщиной (художник Илья Евдокимов).

Слом сознания происходит, когда один из мальчиков отказывается от усыновления благополучной парой, от возможности и в семье пожить, и мир посмотреть. Потому что "мой дом - здесь, и семья - здесь". Понять мальчонку трудно (об усыновлении здесь мечтают), но можно: да, неказистый дом - но свой. Здесь друзья, здесь привычная жизнь. И тепло, созданное участливыми людьми: поварихами, директрисой Галиной Захарьевной, ставшей им как мать. В такие места работать идут не по распределению, а по призванию.

Сказка - ложь? Бывает. Автор этих строк и сам писал когда-то о детдоме, где "неполноценных" заставляли вылизывать полы языком. Но этим ребятам повезло: у них есть самоотреченная Галина Захарьевна, проникновенно сыгранная Ольгой Волковой. Так тоже бывает. И когда некие бизнесмены с помощью коррумпированных районных властей хотят этот дом снести, чтобы построить торговый центр, а протестующую директрису отправить на пенсию, ребята начинают изобретательный, игровой, но серьезный бунт. На гвалт слетается пресса - и планам коррупционеров конец.

Опять сказка - ложь? Какая пресса, какие там "газета выступила - меры приняты"! Но ведь и так еще бывает, и в эту узкую щель протиснулась картина, чтобы поддержать в нас веру в справедливость, способную победить. Пусть кое-где у нас порой, но все же...

Русский Голливуд? Студия имени Горького, чудом перелетевшая из оптимистичных 60-х в скептичные 20-е совсем другого века? Нет, это сформулированный Пушкиным вечный закон мифотворческого искусства, которое "добрым молодцам урок".

Фильм, что теперь редкость, смотреть интересно. Познавательно - мы мало знаем об этих сферах, где обитают дети "с особенностями". А в этой "киносказке" автор не только использует подлинные истории, проделав серьезную исследовательскую работу, но и достоверен в деталях, типажах и характерах, сняв в некоторых ролях воспитанников таких домов.

Открытием картины станет Василиса Коростышевская в роли главной героини - ей выпала сложная задача провести все действие, не проронив ни слова. Только мимика, скупая, но выразительная, только "говорящие" глаза. Запоминаются Мирослава Смирнова - Оксана, здешняя "Жанна д`Арк" в школьном спектакле, и Наталья Штурбина в роли ее сестры с ее страстным монологом. Смачно изобразила типичную ответственную чиновницу Ольга Спиркина. И, безусловно, эмоциональный центр картины - Ольга Волкова в роли директрисы, для которой детдом стал своим домом - единственным и необходимым, а его обитатели - заботой всей жизни.

Наше кино время от времени возвращает на экран тему протеста, "инициативы снизу" - традицию, идущую от гайдаровского Тимура и первого варианта фадеевской "Молодой гвардии" до "Неуловимых мстителей" Кеосаяна и "Деточек" Астрахана. "Мятежники" из этого ряда. "Вы экстремистка!" - кричат чиновники директрисе Галине Захарьевне, вставшей на защиту юных бунтарей. "Да, я экстремистка", - отважно отвечает она, зная, что правда на ее стороне, что она защищает от разрушения свой дом.