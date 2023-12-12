Пятый сезон «Очень странных дел» будет как первый, но «на стероидах»

Недавно создатели сериала «Очень странные дела» братья Даффер дали интервью изданию The Guardian, в котором рассказали интересные детали пятого и финального сзеона шоу.

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По словам братьев, пятый сезон будет ощущаться «как первый, но на стероидах». Создатели проекта подтвердили, что зрители вновь увидят полюбившихся всеми персонажей в командной работе, как это было в сезонах ранее.

Взаимодействие всех парней и Одиннадцать теперь больше похоже на то, что было в первом сезоне.