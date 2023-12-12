Писатель Вышенков нашел пользу от сериала «Слово пацана»

«Теперь можно актуально пошутить: "Слово пацана!" Умение держать слово - этому надо учить. И этот фильм, конечно, надо показывать. Не вырванными из контекста тридцатисекундными роликами, что пересылаются одноклассникам, а целиком. Смотрим внимательно - становится понятно, что в нем очерчен путь к разрушению. В финале "Крестного отца" Майкл Корлеоне держит на руках убитую дочь. Если тебе нравится их жизнь и ты хочешь не играть, а быть - готов ли ты видеть своего ребенка убитым?», - приводит слова Вышенкова «Фонтанка.ру».