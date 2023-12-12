Писатель Вышенков нашел пользу от сериала «Слово пацана»
Российский писатель Евгений Вышенков оценил популярный сериал «Слова пацана: кровь на асфальте». Литератор отметил, что показанные на экране события является отражением реальных действия 80-х годов прошлого века.
Однако даже из такого сюжета есть что почерпнуть современным школьникам.
«Теперь можно актуально пошутить: "Слово пацана!" Умение держать слово - этому надо учить. И этот фильм, конечно, надо показывать. Не вырванными из контекста тридцатисекундными роликами, что пересылаются одноклассникам, а целиком. Смотрим внимательно - становится понятно, что в нем очерчен путь к разрушению. В финале "Крестного отца" Майкл Корлеоне держит на руках убитую дочь. Если тебе нравится их жизнь и ты хочешь не играть, а быть - готов ли ты видеть своего ребенка убитым?», - приводит слова Вышенкова «Фонтанка.ру».
Ранее российский режиссер Алексей Учитель рассказал, что изначально был против участия своей дочери Анны Пересильд в сериале «Слово пацана».
А музыкант и продюсер Максим Фадеев рассказал, что сам в юности состоял в банде, похожей на ту, что можно увидеть в сериале.