Третий сезон сериала "Лихач" будет для героя Никиты Панфилова самым драматичным

"Во втором сезоне был интересный сюжетный поворот: героиня, в которую влюбляется Сергей Сотников, оказывается преступницей, а в этом, третьем, - ему предстоит искать страшного маньяка на протяжении всех 24-х серий. Также мы начали увлекаться музыкальными коллаборациями: скажу вам по секрету, что в новом сезоне прозвучит песня певицы Бьянки. Также зрители услышат треки и других известных музыкантов. Я очень рад работать с такой дружной и веселой командой. Ни один день не проходил без шуток или каких-то розыгрышей. Мы стараемся, чтобы атмосфера во время съемок была дружелюбной, и это через экран передается нашим зрителям. Самое главное для меня при взаимодействии с актерами и съемочной группой - чтобы меня слышали. Если я вижу пустые глаза, то это самое негативное, а если меня слышат, значит, мы любые проблемы всегда сможем решить".