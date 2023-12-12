Третий сезон сериала "Лихач" будет для героя Никиты Панфилова самым драматичным
Третий сезон сериала "Лихач" на телеканале НТВ стартует с 18 декабря в 20:20. Главный герой - Сергей Сотников. За любовь к быстрой и экстремальной езде он получил прозвище Лихач. Упрямый, справедливый и уверенный в себе, Сотников за годы работы сумел установить контроль над преступностью. В третьем сезоне непокорный Лихач, наконец, занимает должность начальника уголовного розыска города Сочи. С помощью своих помощников Ивана Кубатко и Оксаны Григорьевой, он продолжает расследовать различные преступления, происходящие в городе. Главной его целью в новом сезоне становится раскрытие криминальной тайны, связанной с неуловимым маньяком и серийным убийцей, жертвами которого становятся молодые девушки. В поисках преступника Лихачу помогает его друг детства - шахматный гроссмейстер и успешный бизнесмен Арсений Полтавский.
Уступив просьбам Кубатко пополнить, наконец, отдел новыми кадрами, Лихач знакомится с племянником прокурора - самоуверенным и нагловатым капитаном Ромой Егодиным, которого сам начальник Лихача, генерал Карапетян, пристраивает в отдел. Поначалу, совершенно непонравившийся операм Егодин, разъезжающий на своем шикарном спортивном автомобиле, который ему достался в наследство от погибшего отца бизнесмена, оказывается дельным парнем и толковым опером.
Главные роли в сериале сыграли: Никита Панфилов, Денис Пьянов, Ольга Павлюкова, Артур Мкртчян, Роман Керн, Алексей Штукин, Кристина Айвазовская, Алена Коломина, Вадим Андреев, Жанна Эппле, Семен Стругачев и другие. Авторы сценария: Кирилл Муханов, Богдан Богданов, Дмитрий Сошников, Владислав Бабук. Режиссер-постановщик: Дмитрий Матов. Оператор-постановщик: Дмитрий Кабанов
Дмитрий Матов, режиссер:
"Во втором сезоне был интересный сюжетный поворот: героиня, в которую влюбляется Сергей Сотников, оказывается преступницей, а в этом, третьем, - ему предстоит искать страшного маньяка на протяжении всех 24-х серий. Также мы начали увлекаться музыкальными коллаборациями: скажу вам по секрету, что в новом сезоне прозвучит песня певицы Бьянки. Также зрители услышат треки и других известных музыкантов. Я очень рад работать с такой дружной и веселой командой. Ни один день не проходил без шуток или каких-то розыгрышей. Мы стараемся, чтобы атмосфера во время съемок была дружелюбной, и это через экран передается нашим зрителям. Самое главное для меня при взаимодействии с актерами и съемочной группой - чтобы меня слышали. Если я вижу пустые глаза, то это самое негативное, а если меня слышат, значит, мы любые проблемы всегда сможем решить".
Никита Панфилов, актер, исполнитель роли Лихача:
"Для Лихача этот сезон будет самым драматичным, потому что он потерял практически все и всех. Если в самом начале преобладает жанр комедия, то ближе к финалу все становится более серьезно, очень запутано, сюжет набирает неожиданные обороты. "Лихач-3" будет весь про маньяков, убийства и расследования. Основная сюжетная линия будет запутанной до такой степени, что предугадать повороты событий будет нереально. Есть также и вертикальные линии, когда каждый день приходят какие-то пострадавшие. С каждым сезоном, на мой взгляд, сериал становится все лучше и лучше, чему я безгранично рад".
Алена Коломина, актриса, исполнительница роли Анны Соколовой:
"Моя героиня Анна Ивановна Соколова - следователь-криминалист из Москвы. Ее направляют в Сочи, где были совершены два громких убийства. Соколова предполагает, что их можно отнести к серии преступлений, происходящих по всей стране. Она красивая, сильная и амбициозная женщина, при этом ее внутренняя жесткость и закрытость отпугивает новых коллег. Однако со временем они начинают прислушиваться к ней. А еще по мере развития сюжета выяснится, какую тайну она хранит. Меня заинтересовала эта роль потому, что у Анны совершенно другой психотип, полная моя противоположность. Я старалась сделать ее образ многогранным: сдержанным, сухим, но вместе с тем сильным, местами даже говорила более низким голосом. Хочу сказать спасибо художникам по костюмам и гриму: подобранные ими костюмы и образ очень помогали мне.
Работа над "Лихачом", наверное, один из счастливейших периодов в моей творческой жизни. Если бы мне нужно было описать их одним словом, то это было бы "неравнодушие". Неравнодушие всей съемочной группы, на мой взгляд, во многом и является секретом успеха сериала".