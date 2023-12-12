Откуда взялся сумасшедший успех фильмов «Чебурашка» и «По щучьему велению»?

В первой декаде декабря кассовые сборы фильма «По щучьему велению» приблизились к 2,5 млрд руб. Таким образом, он уверенно удерживает вторую строчку рейтинга после «Чебурашки» (свыше 7 млрд), обогнав даже космическую драму «Вызов» (2,16 млрд).

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Деньги решали все

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Хотя коммерческую составляющую советских фильмов-сказок никто не исключал (в конце концов, производство не должно быть убыточным) — это было далеко не главным. Прежде всего, такие ленты несли воспитательную нагрузку. Как и литературная основа, они учили доброте, порядочности, честности, отваге. Помните: «сказка — ложь, да в ней намек, добру молодцу урок».

В 90-е годы прошлого века на наши экраны хлынул поток западного, прежде всего американского кино. По большей части — это была низкосортная продукция. Нам по дешевке сбывали залежалый товар к взаимному коммерческому удовлетворению продавца и дистрибьютора. Что же касается зрителя, то он попадался на фактор новизны. И на этом чувстве в свое время отыгрались по полной. Весь российский кинематограф пал на колени, что уж говорить о детском и семейном кино. Экран завалила «чернуха» и незатейливые малобюджетные комедии.

С тех, губительных для российской киноиндустрии, 90-х никто даже не пытался приблизиться к жанру фильма-сказки. Ибо коммерческая составляющая теперь доминировала надо всем прочим. Первые пробные попытки начались с мультипликации. С 2004 года полнометражный анимационный фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей» открывает коммерчески успешный цикл о приключениях русских богатырей.

Сила России

В 2009 году на экраны выходит «Маша и медведь». Это стало настоящей революцией в анимации. Фильм имеет такой бешеный успех у нас и за рубежом, что его даже принято считать так называемой «мягкой силой» России.

К этому времени стал вызревать общественный запрос не просто на наше кино, но на то, что хранит в себе глубинные народные смыслы. В его основе лежат национальные традиции и зашифрованы особые коды, непостижимые для расчетливого западного менталитета.

Наступил момент, когда совпали коммерческий фактор и зрительский запрос. И вот на экранах появляются: «Последний богатырь», «Конек-горбунок». Наконец «Чебурашка» сносит все мыслимые и немыслимые представления об экранном успехе в принципе. Позволю себе приравнять трогательного лопоухого героя — выдумку Эдуарда Успенского, к сказочным персонажам.

Мы верим в чудо

Мне представляется, что фильм-сказку «По щучьему велению» делали, уже не опасаясь за ее экранную судьбу. В Емеле есть то, что отзывается в душе русского человека, что закодировано в нем навеки. Это мечтательность, желание изменить привычный мир, однако скорее при помощи чуда, мгновенного импульса, волшебства. И это ничуть не противоречит его умению взвалить на себя любой труд и, если потребуется, совершить подвиг. Но до последнего он будет надеяться на Щуку, на Конька-горбунка, в общем, на русское «авось». А Чебурашка всегда будет импонировать своею находчивостью: «Давай, Гена, я понесу чемодан, а ты понесешь меня!»