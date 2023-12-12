Сериал «Слово пацана: кровь на асфальте» стал культовым вскоре после выхода на экраны. Но помимо любви миллионов проект поднял тему казанских криминальных группировок. Эти банды делили город и устраивали в нем свои порядки и массовые драки, наводя ужас на мирных граждан. У каждой из них были свои особенности, отличавшие ее от остальных групп преступников.

Об истории уличных группировок из сериала «Слово пацана: кровь на асфальте» читайте в нашем материале.

Иерархия криминальных банд в сериале «Слово пацана: кровь на асфальте»

Преступные группировки, о которых снят сериал «Слово пацана: кровь на асфальте», появились в 70-е годы в Казани. Они состояли из подростков, у чьих родителей зачастую не было времени воспитывать ребенка. Все свое время те проводили на работе. Подросток в свою очередь искал приключений на улице.

Казанские молодые люди собирались в уличные группировки, давали им названия и даже придумывали уникальные ритуалы. Все это делало группировку отличной от других.

Среди обычных граждан Казани члены криминальных группировок выделялись поведением. На дискотеках они танцевали, вставая в круг. На улице раздевали прохожих и требовали денег у одноклассников. Отчасти все это показано в сериале «Слово пацана: кровь на асфальте».

Самой заметной и главной отличительной особенностью казанских уличных группировок были бои стенка на стенку, показанные в сериале «Слово пацана: кровь на асфальте». Проще говоря, массовые драки. Свидетелями таких поединков иногда становились простые граждане, которых пугала жестокость избивающих друг друга молодых ребят.

В каждой уличной группировке был главарь или, как его называли соратники, «батя». Наиболее активных участников банды именовали «суперами». За ними шли «старшаки», которыми чаще всего были учащиеся средней школы. Далее идет «скорлупа», самые юные участники криминальных группировок. Чушпанами звали всех тех, кого, по мнению банды, можно было обокрасть. Последнее слово особенно понравилось поклонникам сериала «Слово пацана: кровь на асфальте». Теперь его используют даже представители поколения, которое не застало эпохи казанских уличных группировок.

Криминальные банды в сериале «Слово пацана: кровь на асфальте»

Кадр из сериала «Слово пацана: кровь на асфальте», 2023 год.

Банда «Универсам»

Персонажи сериала «Слово пацана: кровь на асфальте» состоят в уличной группировке «Универсам». По одной из версий, банда стала собирательным образом других, реально существовавших в то время в Казани. А сам «Универсам» является плодом фантазии авторов сериала. По другой версии, такая уличная группировка имела место, но ее нельзя было назвать многочисленной. А свое название они, предположительно, получили по той причине, что следили за порядками на местном рынке, который активно посещали казанцы.

Группировка «Тяп-Ляп»

Эта уличная группировка появилась в районе Теплоконтроль Казани и сформировала криминальную прослойку татарской столицы 80-х и 90-х годов. Члены банды, как это можно увидеть в сериале «Слово пацана: кровь на асфальте», вербовали наиболее крепких физически школьников, с помощью которых грабили случайных прохожих, убивали милиционеров, устраивали налеты на точки в других районах и даже крышевали магазины. Однако уже в 80-х многие участники этой уличной группировки оказались в тюрьме, а ее главаря приговорили к смертной казни.

Группировка «Хади Такташ»

Согласно сюжету сериала «Слово пацана: кровь на асфальте», уличная группировка «Хади Такташ» возникла на руинах «Тяп-Ляп», когда та развалилась. Свое название бандитское сообщество получило по улице Хади Такташа, где проживали члены банды. В будущем она стала одной из самой влиятельной в Казани, имея собственные боевые подразделения и даже контрразведку. Денежные обороты в ней превышали миллионы долларов. Впрочем, ничто из этого не уберегло преступников от поимки и заключения в тюрьму в конце 90-х. Тем ее членам, кому удалось скрыться, повезло бежать из страны, прихватив с собой часть денег из «общака».

«Дом Быта»

Кадр из сериала «Слово пацана: кровь на асфальте», 2023 год.

Классический представитель казанских уличных группировок. Участники банды решают вопросы хитрыми и даже грубыми способами. Зарабатывают они за счет того, что охраняют чужие предприятия. В то время подобные услуги назывались крышеванием. Член этой уличной группировки стал главным злодеем пятой серии сериала «Слово пацана: кровь на асфальте». Сегодня криминальная группировка «Дом Быта» канула в лету, став лишь отголоском давно минувших дней.

«Кинопленка»

В отличие от большинства других уличных банд, показанных в сериале «Слово пацана: кровь на асфальте», криминальная группировка «Кинопленка» по сей день на слуху в столице Татарстана. Также известно, что в 80-е и 90-е ее участники занимались тем же, что и остальные бандиты. В числе их «подвигов» разбои и убийства. В 90-е, как пишут СМИ, в уличной группировке произошел раскол, разделивший ее на два враждующих лагеря. Полиция раскрыла преступников только в 2007 году. Следующие 16 лет правоохранительные органы провели в поисках главаря банды. Эльфата Сунгатуллина, предположительного руководителя уличной группировки, арестовали осенью 2023 года.

«Разъезд»

Уличную группировку «Разъезд» поклонники сериала «Слово пацана: кровь на асфальте» считают наименее интересной из всех казанских банд. Она примечательна тем, что ее территории граничили с «угодьями» «Универсама». А состояло это сообщество преступников из бывших участников уличной группировки «Дома быта», которая потерпела полный разгром.

«Советские»

Уличная группировка «Советские» известна тем же, что и остальные бандитские сообщества. В сериале «Слово пацана: кровь на асфальте» она отличается тем, что на один из праздников сняла с домов все знамена, вооружилась заточенными кольями и совершила нападение на других бандитов, с которыми соседствовала. Однако на этом их сомнительные подвиги заканчиваются. В будущем с этой уличной группировкой случилось то же, что и с другими: они распались, погибли или попали на скамью подсудимых, а затем в тюрьму.

Помимо перечисленных уличных группировок в сериале «Слово пацана: кровь на асфальте» упоминаются и другие банды. Однако у них нет отдельных сюжетных линий.

В сериале «Слово пацана: кровь на асфальте» прозвучали названия других уличных группировок:

«Ново-татарские»

«Борисково»

«Перваки»

«Аделька»

«Квартал»

«Телестудия»

«Чайники»

«Низы»

«Курчатовские»

На волне успеха сериала «Слово пацана: кровь на асфальте» СМИ побеседовали с теми, кто не только застал эпоху казанских уличных группировок, но был их участником. По словам героев, они сами не понимают, как выжили в период, когда человеческая жизнь ничего стоила. На улицах татарской столицы в ту пору творилось настоящее беззаконие, сравнимое разве что с фильмами про Дикий Запад. Бывшие участники признались, что совсем не хотят возвращения былых нравов на улицы любимой Казани.