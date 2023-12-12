В Москве состоялся закрытый показ последней части франшизы «Честный развод»

«Честный развод. Бенефис» расскажет о полюбившихся многим героях. У Миланы с Геной все хорошо: ребенок, дом, реализация в творчестве, только вот главная героиня совсем не верит в собственные силы. Она считает, что ее музыкальная карьера стала возможна только из-за успеха мужа. Тогда в жизни героев неожиданно появляется новый родственник — отец Миланы, режиссер маленького театра Альберт Плехов, который уже 20 лет грезит постановкой собственного мюзикла. Альберт, пытаясь найти деньги на мечту, оказался в должниках у опасных людей, и обратиться к дочери и зятю — его последняя надежда.