«Слово пацана»: когда выйдет 7-я серия, где смотреть, что за слив, новости

Премьера седьмого эпизода сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоится 14 декабря 2023 года. Что известно о новой серии и финале драмы?

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Где посмотреть седьмую серию сериала «Слово пацана»

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Новый эпизод сериала станет доступен зрителям на онлайн-платформах START и Wink в четверг, 14 декабря. Эпизоды выходят в 07:00 по московскому времени.

Седьмая серия показывает, как члены группировок оказывались каждый сам за себя, столкнувшись с реальными проблемами.

Сериал «Слово пацана» снят по одноименной книге Роберта Гареева, в которой рассказывается о «казанском феномене», когда в 80-е годы в столице Татарстана произошел рост молодежных преступных группировок, которые вели борьбу за «господство» над районами. Лента имеет маркировку «18+».

Главные роли исполнили актеры Иван Янковский, Сергей Бурунов, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Никита Кологривый и другие.

Что показали в слитой в Сеть седьмой серии «Слова пацана», возможны спойлеры

Рабочая копия нового эпизода сериала появилась в общем доступе за три дня до премьеры. Опубликованная 50-минутная версия имеет нечеткий звук, а актеров озвучивают другие голоса.

В распространенной в интернете версии седьмой серии Айгуль решится на самоубийство. Новость о ее смерти накрывает всех: отец беспробудно пьет в одиночестве, учителя в школе плачут и не могут сдержать эмоций, а школьники тихо перешептываются.

Вова Адидас поймет, что убил двоюродного брата любимой девушки, медсестры Наташи, Желтого, который был виновен в похищении Айгуль. Он уйдет из группировки, осознав, что «пацаны не тем занимаются». Старшим станет Зима.

В новом эпизоде мать Андрея насильно увезут в психиатрическую больницу, а Марат решит отомстить за Айгуль. В поисках справедливости он приходит в милицию и рассказывает обо всем служащему Ильдару. Затем он подставляет «универсамовских», подкинув пистолет Турбо. В этот момент правоохранители подкарауливают их и арестовывают всех членов группировки, кроме Марата.

Когда выйдет восьмая серия «Слова пацана», о чем финал

Заключительная серия ленты «Слово пацана» выйдет на онлайн-платформах 21 декабря 2023 года.

По словам авторов сериала, лента несет познавательную миссию, в связи с чем у всех главных героев в финале будет плохой конец, который должен быть назиданием. Эту информацию «Подмосковью сегодня» подтвердил и актер Кирилл Светличный, сыгравший небольшую роль группировщика.

«Завершение сериала будет следующим: каждый участник группировки понесет свое наказание — кого-то посадят, кого-то убьют», — отметил он.

Согласно опубликованной в Сети восьмой серии «Слова пацана», в финале картины зрители могут увидеть, как Марат пытается найти насильника Айгуль, ради чего согласится вступить в комсомол. Его брата Адидаса сдает милиции за убийство Желтого бывший член банды Кирилл, сам Вова уедет в Гагры. Перед отъездом он попытается навестить Наташу, но у подъезда его ранит ножом незнакомый мужчина. Серия заканчивается кадрами из тюрьмы: молодые люди поют «Седую ночь», им аккомпанирует Андрей Пальто.