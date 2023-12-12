Когда выйдет 3 сезон "Бриджертонов": расписание выхода серий
Ранее Netflix сообщал, что возвращение "Бриджертонов" запланировано на декабрь 2023 года. Однако с течением года становилось все более очевидно, что этого не произойдет. Многие актеры, связанные с сериалом, подтвердили, что он выйдет на экраны в 2024 году.
В сериал вернется семья Бриджертонов: мать Вайолет (Рут Геммелл) и ее дети Энтони (Джонатан Бейли), Бенедикт (Люк Томпсон), Элоиза (Клаудия Джесси), Франческа, Грегори (Уилл Тилстон) и Гиацинта (Флоренс Хант).
В третьем сезоне актрису Руби Стоукс в роли Франчески Бриджертон заменила звезда "Анатомии скандала" Ханна Додд. Руби решила покинуть сериал, чтобы сосредоточиться на другом проекте Netflix, "Агентстве "Локвуд и компания".
.
В сезоне не появятся Дафна (Фиби Дайневор) и Реге-Жан Пейдж (герцог Гастингс).
Когда выйдет 3 сезон "Бриджертонов":
- Первая часть — 16 мая 2024 года.
- Вторая часть — 13 июня 2024 года.