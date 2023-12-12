Когда выйдет 3 сезон "Бриджертонов": расписание выхода серий

Ранее Netflix сообщал, что возвращение "Бриджертонов" запланировано на декабрь 2023 года. Однако с течением года становилось все более очевидно, что этого не произойдет. Многие актеры, связанные с сериалом, подтвердили, что он выйдет на экраны в 2024 году.