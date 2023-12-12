Новый мультфильм франшизы "Иван Царевич и Серый Волк" выйдет в конце 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Шестой по счету анимационный фильм популярной франшизы "Иван Царевич и Серый Волк" выйдет на широкие экраны в России в конце 2024 года. Проект уже запустили в производство, сообщил ТАСС режиссер Константин Феоктистов (студия анимационного кино "Мельница").

© Кадр из фильма "Иван Царевич и серый волк!

"Сейчас мы заканчиваем "Три богатыря и Пуп Земли" (в кино с 28 декабря - прим. ТАСС), и я уже начал работать над шестой частью "Ивана Царевича". Сейчас он именно пошел в производство. Ровно через год должен выйти на экраны", - рассказал Феоктистов.

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Авторами сценария выступили Александр Боярский и Александра Шоха - они же создали сценарий для анимационного фильма "Три богатыря и Пуп Земли". "Будет интересно", - заверил режиссер, отметив, что зрителей ждут интрига и неожиданная развязка.

"Что еще можно сказать? Часть действия будет происходить в голове у Царя. Это очень интересные путешествия, необычные. Я думаю, зрителю понравится. Постараемся сделать интересно, смешно, чтобы не разочаровать", - добавил Феоктистов.

Первый мультфильм франшизы "Иван Царевич и Серый Волк" вышел на экраны в 2012 году. На студии "Мельница" отметили, что каждый из фильмов этого проекта показал высокие кассовые сборы и входил в число лидеров российского проката.

О "Богатырях"

Анимационный фильм "Три богатыря и Пуп Земли" стал для Феоктистова седьмым по счету в "богатырской" серии.

"Пуп Земли" - очень дорогой для меня проект. Я старался вкладываться в каждый эпизод, что-то придумывать, делать интереснее, - сказал ТАСС режиссер. - На мой взгляд, он получился очень богатым в постановочном [плане]. Там есть и смешное, и трогательное, и грустное, и веселое, есть о чем подумать и над чем посмеяться, о чем переживать. Я старался насытить его эмоциями, чтобы зритель получал удовольствие".

Фильм рассчитан на семейную аудиторию. "Там есть темы, которые, я думаю, тронут и взрослых", - добавил Феоктистов.

Всего к настоящему моменту вышло 11 полнометражных мультипликационных фильмов, которые рассказывают о приключениях трех богатырей - Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца. В 2024 году франшизе исполняется 20 лет.

Сериал о богатырях и полнометражный "Лунтик"

В настоящее время на студии "Мельница" также ведется работа по созданию сериала о богатырях, он выйдет на платформе "Кинопоиск". Как рассказала журналистам руководитель проектов студии Елена Кобзарь, зрителей будут ждать серии хронометражем до 20 минут.

"Каждая серия раскрывает персонажа по очереди, - отметила она. - В чем отличие от полного метра? Там другая стилистика и другой способ создания сериала. <...> Получается красиво". Сюжеты, по ее словам, будут "совершенно новыми", в сериале появятся новые второстепенные персонажи.

Она также подтвердила, что еще один знаковый проект "Мельницы" - полнометражный анимационный фильм о Лунтике и его друзьях, как ожидается, выйдет на экраны весной 2024 года. Он создается в формате фильма-путешествия.