«Чушпаны»: Янковский высказался о людях, сливших в Сеть финал сериала «Слова пацана»

Всего за несколько дней до премьеры в Сеть утекла седьмая серия сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». О произошедшем высказался актер Иван Янковский, который играет в кинокартине Вову Адидаса. Инцидент он прокомментировал фразой из сериала.

© Кадр из сериала "Слово пацана"

«Кто слил, тот чушпан», - цитирует Янковского News.ru.

Ранее российский режиссер Алексей Учитель рассказал, что изначально был против участия своей дочери Анны Пересильд в сериале «Слово пацана».