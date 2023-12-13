«Чушпаны»: Янковский высказался о людях, сливших в Сеть финал сериала «Слова пацана»
Всего за несколько дней до премьеры в Сеть утекла седьмая серия сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». О произошедшем высказался актер Иван Янковский, который играет в кинокартине Вову Адидаса. Инцидент он прокомментировал фразой из сериала.
«Кто слил, тот чушпан», - цитирует Янковского News.ru.
Ранее российский режиссер Алексей Учитель рассказал, что изначально был против участия своей дочери Анны Пересильд в сериале «Слово пацана».
А музыкант и продюсер Максим Фадеев рассказал, что сам в юности состоял в банде, похожей на ту, что можно увидеть в сериале.