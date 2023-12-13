Кейт Уинслет вернется к роли Ронал в «Аватаре 3»

Недавно режиссёр Джеймс Кэмерон дал интервью изданию People. В ходе разговора с журналистом постановщик раскрыл, что актриса Кейт Уинслет вернётся к роли Ронал в «Аватаре 3».

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Напомним, в фильме «Аватар 3» сменится рассказчик. Вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Кроме того, Кэмерон говорил, что в сюжете появятся новые племена, включая огненных на'ви.