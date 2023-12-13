Почему зрителей покорил новый «бандитский» сериал «Слово пацана»

Сериал «Слово пацана» Жоры Крыжовникова стал самой громкой кинематографической сенсацией уходящего года. За первые три дня фильм собрал более миллиона просмотров в сети. Чем очередная «бандитская сага» так зацепила россиян? «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертами.

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— «Слово пацана» — добротно снятый сериал, — поделился мнением киновед, член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Давид Шнейдеров. — И, возможно, современный, но это, конечно, не шедевр, о котором можно разговаривать всерьез, глубоко в культурно-историческом контексте. Тема вторична, ее разработка вторична. Талантливо снятых «бандитских» кинолент в нашем кинематографе уже много. Но до большого кино нынешняя картина недотягивает. Режиссер и актеры сработали очень хорошо, но лично для меня эта работа не имеет выдающейся художественной ценности, поскольку играет на самых простых струнах человеческой души, на самых простых потребностях. Но и запрещать этот сериал, как предлагают некоторые активные его противники, — это верх глупости, потому что в целом была проделана качественная работа.

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В начале было Слово

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» сначала был книгой. Документальное исследование о криминальной жизни Казани провел журналист Роберт Гараев.

В своей работе он опирался на интервью с участниками криминальных группировок, интервью с бывшими милиционерами и адвокатами, а также на свой личный опыт: в 1990-х он сам почти два года состоял в одной из казанских банд. Текст Гараева вышел в 2020 году под названием «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х».

Казанский феномен

Когда в Казани — еще в 1950-е — построили завод «Теплоконтроль», вокруг него постепенно создали новый микрорайон, куда заселялись новые семьи.

— Подростки из этих семей, — рассказал писатель Роберт Гараев, — воспринимались местными враждебно. В ответ на это ребята нового района стали собираться вместе, чтобы дать отпор. И запустилась цепная реакция — практика распространилась на всю Казань. А еще участие в группировке позволяло людям получить поддержку и внимание.

«Иерархия походила на армейскую: младшие подчинялись старшим, а те — еще более старшим. Старший не может злоупотреблять властью и со своей молодежью должен поступать справедливо. За связь, дисциплину, межвозрастную коммуникацию, вооружение и сбор общака отвечали смотрящие в возрасте — обычно те, кто хорошо владел речью», — пишет Гараев в книге.

От стычек к фильму

Действие разворачивается в Казани в 1989 году. Районы города делят между собой молодежные банды: они промышляют мошенничеством, грабежом и разбоем, иногда вступая в кровавые стычки друг с другом.

Главный герой, восьмиклассник Андрей, растет без отца. Однажды учительница просит Андрея подтянуть по английскому языку хулигана Марата. Ребята сближаются и скоро становятся членами одной криминальной группировки. К ним присоединяется вернувшийся с войны в Афганистане брат Марата Вова. Он становится не только фактическим, но и духовным лидером банды.

«Это мощная картина, это правда»

На недавней пресс-конференции в Минске, где проходят показы спектакля «12» Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова , именитый режиссер высказался резко против запрета на показ сериала «Слово пацана»:

— Я считаю, что это огромная глупость (запрещать сериал. — «ВМ»). Это очень мощная картина, это правда. И если ваши дети, посмотрев на это, станут такими [как персонажи сериала], значит, вы плохие родители. А то, что показывают то, что было [на самом деле], то людям надо понимать и объяснять — вот что было, чего не должно [было] быть.

Никто не всполошился, когда выходили фильмы про всякую гламурную мерзость, с людьми, живущими в четырехэтажных квартирах… Нужно научиться говорить правду и слушать правду, — заявил Михалков.

Звездный сценарий

За создание сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» взялись два звездных сценариста — это сам Жора Крыжовников и Андрей Золотарев. У каждого за плечами большое количество сценариев для громких проектов.

Жора был автором или соавтором сценариев обеих частей культовых комедий «Горько!», «Самый лучший день», «Елки новые» и «Елки последние», «(Не)идеальный мужчина», сериала «Звоните ДиКаприо!» и ряда других знаковых лент. В багаже Андрея Золотарева сериал «Моя прекрасная няня», полнометражные картины «Вторжение», «Притяжение».

Знаменитые династии

Возможно, сериал побьет рекорды не только по просмотрам и зрительским симпатиям, но и по количеству «звездных» потомков. Центральных персонажей в картине сыграли: наследник династии Янковских Иван, дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна и сын живущего ныне в Израиле рок-музыканта Андрея Макаревича (иноагент) Иван.

Леон Кемстач: проверенный новичок

15-летний юноша, талантливый исполнитель роли Андрея в сериале «Слово пацана», почти новичок в кино: на его счету был только эпизод в комедии «Нормальный только я», где главную роль исполнил его отчим, актер Антон Богданов. Говорят, он же и привел мальчика на пробы к Жоре Крыжовникову.

Анна Пересильд: мама плакала

Дочь единственной в мире актрисы, побывавшей в космосе, исполняет одну из главных ролей, школьницы Айгуль.

Родители — Юлия Пересильд и Алексей Учитель — не хотели отпускать 14-летнюю дочь на съемки. Но в итоге все доверились режиссеру — однокурснику Юлии — и Анна справилась с задачей отлично. По признанию юной артистки, ей очень помогали партнеры по съемочной площадке. Хотя она сама очень нервничала и была не уверена, что справится.

Рузиль Минекаев: проснулся в лучах славы

Роль 15-летнего старшеклассника Марата — одного из центральных персонажей — сыграл 24-летний выпускник Казанского театрального училища. Изначально Рузиль пробовался на роль Вовы Адидаса, потом — Андрея, друга Марата. Но его фактура не очень совпадала с характерами этих героев. Когда Минекаева увидел сам режиссер, Жора Крыжовников, он быстро принял решение: актер должен играть Марата. После выхода первых серий поклонники Рузиля не дают ему покоя: — Я везде скрыл свои контакты, но они как-то нашли мой номер. Топ вопросов, которые мне задают: а будут ли еще серии, а сколько всего серий, когда следующая. Просят даже с днем рождения поздравить. В целом все ок, но напрягает, когда звонят, — улыбается актер.

Анастасия Красовская: обаяние победило

24-летняя актриса снялась в роли младшего лейтенанта милиции, инспектора по делам несовершеннолетних Ирины Сергеевны. У нее нет профессионального образования, но режиссеры отмечают обаяние Анастасии и приглашают ее сниматься.

Иван Макаревич: за отца не отвечает

Актер сыграл роль музыканта и участника вокально-инструментального ансамбля. 36-летний выпускник ГИТИСа уже имеет внушительный опыт театральных и киноработ, в том числе в фильмах «Иван Грозный», «Дом Солнца», «Бригада: Наследник» и «Метро». Кроме того, Иван сочиняет музыку к спектаклям и кино и ведет здоровый образ жизни. Об отце, ставшем иноагентом, высказывается очень сдержанно — не одобряя и не осуждая.

Иван Янковский: обычный пацан

Талантливый актер, заявивший о себе множеством ярких работ в кино и театре, играет основателя банды «Универсам» Вовы Адидаса. В интервью Янковский признавался: ему очень польстило, что режиссер увидел в этой роли именно его. И вместе с тем было трудно: творческая задача требовала глубокого погружения — и в характер персонажа, и в исторические реалии позднего СССР, с которыми 33-летний наследник знаменитой династии едва знаком.

— Мой герой — обычный пацан, который возвращается из Афганистана и понимает, что улица и страна в целом перестали жить по тем правилам, которые были раньше. Он начинает искать свое место под солнцем в мире, меняющемся на глазах, — отмечал Иван в интервью.

Говорят также, что на роль Вовы пробовался актер Сергей Романович.

Люди говорят

Премьера сериала «Слово пацана» состоялась 9 ноября, но он уже успел наделать много шума. Представители общественности предлагают запретить картину, а деятели культуры в основном выступают категорически против отмены. На интернет-площадках развернулись жаркие дискуссии о судьбе сериала. Опросы на разных сайтах показывают: за блокировку «Слова пацана» выступают около 25–30 процентов зрителей, 70–75 процентов уверены, что картину запрещать нельзя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Пономаренко, старший преподаватель Московского института психоанализа: