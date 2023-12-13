Из сериала "И просто так" вырезали секс-сцену с героинями

Стриминговый сервис "Амедиатека" вырезал сцену поцелуев двух героинь из сериала "И просто так" - спин-оффа шоу "Секс в большом городе". На это обратил внимание Telegram-канал "Осторожно, новости".

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В сериале "И просто так" полностью удалили сцену, как Че (Сара Рамирес) и Миранда (Синтия Никсон) впервые целуются и занимаются петтингом на кухне.

Теперь героиня Рамирес просто заходит в гости, а затем исчезает из повествования.

Кроме того, стриминг переозвучил последующие диалоги, где упоминается момент с Че и Мирандой - сейчас их связь не упоминается, хотя в оригинальном шоу Кэри жаловалась, что проснулась от стонов на кухне.

11 января сообщалось, что онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" и стриминговый сервис "Амедиатека" убрали из сериала "Секс в большом городе" упоминания ЛГБТ-персонажей.

Отмечалось, что в русском переводе некоторых эпизодов слова, обозначающие представителей ЛГБТ, были вырезаны. При этом оригинальная аудиодорожка осталась без изменений.