Может случиться с каждым: 7 фильмов и сериалов с самыми абсурдными и смешными ситуациями

Порой жизнь кажется большой шуткой, настолько безумны и странные некоторые ситуации. В онлайн-кинотеатре KION уже можно посмотреть первые серии ироничной мелодрамы «Кеша должен умереть», поэтому мы собрали подборку с кино произведениями, полными абсурдного юмора.

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«Та еще парочка» (2019, реж. Джонатан Левин)

Что может быть общего у госсекретаря США и журналиста-неудачника? Давние воспоминания. Шарлотта Филд (Шарлиз Терон) на вечеринке встречается с Фрэдом Фларски (Сет Роген), сейчас женщина метит в президенты, а тогда работала его нянькой. Шарлотте нужен спичрайтер, и она нанимает Фрэда, который влюблен в нее с детских лет.

«30 свиданий» (2015, реж. Таисия Игуменцева)

Даше (Наталия Медведева) очень не везет в отношениях, ее последний роман длился пять лет и закончился полным фиаско. Девушка не понимает, в чем проблема, а потому обращается за советом к соседу-ловеласу Олегу (Никита Панфилов). Он предлагает ей провести тридцать свиданий, чтобы понять, какой человек ей подходит.

«Кеша должен умереть» (2023, реж. Константин Богомолов)

У Иннокентия Мельникова (Константин Богомолов) много женщин. Первая любовь Кеши Лена (Александра Ребенок) — теперь его коллега по архитектурному бюро, Кеша не только поддерживает с ней тайную связь, но и доверяет ей все свои секреты. С Юлей (Юлия Александрова) Кеша периодически спит и еще ведет эротические беседы по телефону. Еще у героя есть жена Варя (Юлия Снигирь), она — домохозяйка, озабоченная здоровым образом жизни своей семьи. Однако, во время командировки Кеша познакомился с тренером по плаванию, 19-летней Аллой (Василиса Перелыгина) и приглашает ее переехать жить в Москву. Теперь бывшие женщины Кеши решают ему отомстить.

«Репетиция» (2022, реж. Нэйтан Филдер)

Нэйтан Филдер, известный по реалити-проекту «Нэйтан спешит на выручку» (2013–2017), придумал «Репетицию», где помогает обычным людям подготовиться к сложному разговору. Для этого Нэйтан нанимает актеров, они шпионят за собеседниками участников шоу и потом вместе с ними разыгрывают возможный сценарий роковой встречи.

«Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» (1997, реж. Джей Роуч)

Первая часть пародийной трилогии, высмеивающей британское кино о шпионах. Остин Пауэрс (Майк Майерс) 30 лет назад пытался поймать Доктора Зло, но тот улетел в ракете и заморозил себя в криокамере. Министерство обороны также погрузило Остина в сон и разбудило его после того, как Доктор вернулся на Землю и задумал взорвать планету атомными бомбами.

«Молодой человек» (2022, реж. Александр Фомин)

Ваня Ревзин (Павел Табаков) пожертвовал детством, юность и «золотыми» двадцатами, чтобы добиться успеха — не вышло. Зато все получилось у детского приятеля Коли Ковпинеца (Данила Козловский): учился очень плохо, но стал успешным бизнесменом. Ваня узнает, что Коля устраивает конкурс для одаренных подростков с призовым фондом в 10 миллионов рублей и решает поучаствовать — благо лицо у него моложавое.

«Жеребец» (2009–2011)