Зрители сериала "Слово пацана" хотят его продления на второй сезон

Сегодня обнародованы данные социологического агентства "Вебер" - проекта АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы", посвященные сериалу "Слово пацана". Изучение общественного мнения проводилось 11 декабря 2023 года в Сети методом River Sampling среди 1 300 россиян старше 18 лет.

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Согласно исследованию, 90% россиян, посмотревших "Слово пацана", выступили против запрета сериала. 72% не согласны с тем, что сериал романтизирует бандитизм, и 73% зрителей хотят продления его на второй сезон.

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Что касается аудитории сериала и ее оценок, 83% нравится "Слово пацана", что соответствует 8,5 баллам по 10-балльной шкале; 48% или смотрели сериал, или планируют это сделать; 26% россиян смотрели хотя бы одну серию.

Среди молодежи сериал популярен: в возрасте 18-24 лет его смотрели 34%, в возрасте 25-34 лет - 45%. При этом среди тех, кто сериал не смотрел и не планирует (49%), преобладают женщины и люди старшего поколения.

Почему сериал нравится? Ответ "Жизненный, отражает историю" дали 28% опрошенных, "сюжет по душе" - 17 %, ответ "Вызывает ностальгию" выбрали 10% и еще 4% отметили хорошую игру актеров.

На вопрос, почему сериал не нравится, ответы были такими: жестокий сериал - 5%, опасен для подрастающего поколения - тоже 5%, плохой сериал (без подробностей) - 4% и сериал не отражает действительность, недостоверный - такая же цифра - 4%

Любимый герой аудитории - Вова "Адидас" в исполнении актера Ивана Янковского. Он получил 22% голосов опрошенных.

Топ любимых персонажей сериала "Слово пацана" среди россиян:

Вова "Адидас" 22%Марат "Адидас младший" 17%Андрей "Пальто" 13%Айгуль 4%Ильдар 3%

Больше всего аудитория переживает за судьбу Айгуль (47%), но молодежь в возрасте 18-34 лет больше волнует судьба Вовы "Адидаса" (45%).

Есть у зрителей и нелюбимые персонажи: безусловный антигерой "Кащей", роль которого исполняет актер Никита Кологривый.

Топ нелюбимых персонажей сериала "Слово пацана" среди россиян:

"Кащей" 40%Ильдар 22%Валера "Турбо" 16%Мать Андрея 12%Отец Марата и Вовы 7%.

Стоит отметить, что половина опрошенных (49%) ожидают негативную концовку для главных героев сериала. Лишь 11% верят, что она будет позитивной.

Кстати, среди зрителей сериала 72% не согласны с тем, что в "Слове пацана" романтизируется бандитизм. Против запрета сериала 44% опрошенных, а среди посмотревших, этого мнения придерживается абсолютное большинство (90%).