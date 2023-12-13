Все персонажи и актеры с фото из "Слово пацана. Кровь на асфальте"

В ноябре состоялась премьера российского криминального сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». За считанные недели он стал самым обсуждаемым проектом в стране – давно не было такой шумихи вокруг отечественного сериала. Все наперебой стали обсуждать главную мысль, дух времени, нравственную сторону шоу и, конечно, персонажей и актеров проекта. «Рамблер» расскажет о них подробнее.

© Кадр из сериала "Слово пацана"

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Сериал показывает Казань конца 80-х годов, когда весь Советский Союз столкнулся с непростыми временами — люди пытались раздобыть деньги на хлеб всеми способами, а дети и подростки были предоставлены сами себе, вырастая по жестоким уличным правилам. Тогда в городе орудовали дворовые группировки, подростки сбивались в шайки, устраивали жестокие разборки между собой, «делили асфальт» и жили «по понятиям», держа «слово пацана».

В съемках сериала приняли участие и актеры с уже известными именами, и только восходящие таланты, но после выхода проекта на экраны, все они почувствовали огромный прилив внимания.

Персонажи из сериала «Слово пацана»

Андрей Васильев – Леон Кемстач

Кадр из сериала "Слово пацана"

14-летний Андрей по кличке «Пальто» учится в старших классах, ходит на музыку, владеет английским языком и сторонится уличных ценностей. Парень живет с мамой и младшей сестрой и считается интеллигентным персонажем, но перед уличными ребятами не трусит и не боится посмотреть прямо в глаза опасности. Вскоре он сам вступает в одну из группировок и начинает новую опасную жизнь.

Такой многогранный образ смелого умного парня воплотил на экране актер Леон Кемстач. Он сыграл свою первую роль в кино в 2021 году в комедии «Нормальный только я» с Константином Хабенским.

Марат – Рузиль Минекаев

Кадр из сериала "Слово пацана"

В одной школе с Андреем учится и Марат. Его родители — богатые интеллигентные люди, живущие в большой квартире, но парень выбирает другую дорогу. Марат признается, что ему надоело быть «чушпаном», поэтому он решает вступить в группировку. В компании к Марату относятся по-особенному, благодаря его старшему брату Вове Адидасу, который пользуется беспрекословным авторитетом. Марат влюблен в Айгуль, но девочка требует манер и уважения.

На экране подростка-хулигана из богатой семьи 24-летний Рузиль Минекаев, которому пророчат большое актерское будущее. В первом своем кинопроекте Рузиль снялся, а позже сыграл в драме Александра Цоя «Смычок».

Вова Адидас – Иван Янковский

Кадр из сериала "Слово пацана"

Вова – авторитетный лидер группировки «Универсам», брат Марата по отцу. Он успел два года прослужить в разведывательной роте в Афганистане, а вернувшись, понял, что его район кардинально изменился. Адидас стремится установить новые честные правила, поэтому бросает вызов старшему района – Кащею – прежде никто не мог его ослушаться.

20-летнего Вову сыграл 33-летний Иван Янковский, которого уже знает вся страна как талантливого актера. За его плечами работы в детективном триллере «Фишер» и многих других проектах. По словам самого Янковского, эти съемки дались ему нелегко, потому что из-за плотного графика ему пришлось вжиться в роль всего за три недели.

Кащей – Никита Кологривый

Кадр из сериала "Слово пацана"

Самый авторитетный персонаж района, который может устанавливать свои правила и порядки. Он отсидел в тюрьме пять лет за воровство и набрался «веса» настолько, что считает себя вправе решать судьбу района и отдельных людей. Кащей по уличным правилам выступает покровителем группировки «Универсам» и получает «дань» от ее участников. При этом если у «Универсама» появляются конфликты с другими группировками, то их решает Кащей. Именно возвращение Вовы ставит под удар незыблемый авторитет Кащея.

Кащея сыграл выпускник ГИТИСа Никита Кологривый, сыгравший в большом числе умных проектов, среди которых «Черная весна», «Жизнь по вызову», «Два холма».

Турбо – Вячеслав Копейкин

Кадр из сериала "Слово пацана"

Валера Турбо – представитель старшего поколения группировки «Универсам». Старшие участники группы контролируют младших, которых называют «скорлупой». Турбо и Зима считаются самыми близкими членами группировки к Вове. Причем Турбо стремится решать проблемы без лишней крови и выглядит спокойнее других лидеров. Однако на самом деле, это лишь видимость. Так, Вова даже не берет Турбо на опасные стрелки, потому что опасается, что Турбо может вспылить. На опасные «стрелки» Вова предпочитает Турбо не брать, потому как тот может «вспылить».

Турбо сыграл Вячеслав Копейкин, который окончил ГИТИС в мастерской Олега Меньшикова в 2022 году. С 20-го года Слава играет в театре, а в 2019-м снялся в эпизоде драматического сериала «Трудные подростки.

Зима – Лев Зулькарнаев

Кадр из сериала "Слово пацана"

Зима – тот самый второй приближенный Вовы Адидаса из старших членов «Универсама». Вместе с Турбо Зима выступает как правая рука Вовы и контролирует младших членов банды, но Зима более агрессивно настроен и готов силой утихомирить любого, кто не подчиняется правилам.

Роль Зимы досталась Льву Зулькарнаеву. Его актерский дебют состоялся два года назад, но он уже поучаствовал в заметных кинопроектах.

Ералаш – Ярослав Могильников

Кадр из сериала "Слово пацана"

Миша Ералаш – юный член группировки «Универсам», единственным опекуном которого стала бабушка. Главная мечта Ералаша – заработать денег, чтобы купить утюг для своей бабушки. Ему удастся это сделать, но его судьба будет трагичной и повлечет за собой череду жестоких событий.

Ералаша сыграл 16-летний актер Ярослав Могильников, который начал карьеру в 13 лет в драматическом фильме «Подельники», где получил главную роль.

Айгуль Ахмерова — Анна Пересильд

Кадр из сериала "Слово пацана"

Айгуль Ахмерова – старшеклассница, в которую и влюблен Марат. Он увидел ее в музыкальной школе, но добиться девушку очень не просто. Позже она отвечает ему взаимностью и участвует в опасных делах, в результате чего и ее судьба складывается трагически.

Айгуль сыграла юная актриса Анна Пересильд, дочь звезды фильма «Вызов» Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. Родители, по ее словам, никак не продвигали девочку в проект, а наоборот, переживали за ее психику.

Кирилл – Сергей Бурунов

Кадр из сериала "Слово пацана"

Кирилл – отец Марата и Вовы Адидаса. Он служит на высокой должности и дает детям все необходимое. Но материальный достаток не повлиял на то, какой путь выбрали Вова и Марат.

Кирилла сыграл знаменитый и любимый россиянами актер Сергей Бурунов. Позже они признался, что сценарий «Слова пацана» — лучший из тех, что он за всю свою карьеру.

Светлана Михайловна – Юлия Александрова

Кадр из сериала "Слово пацана"

Светлана Михайловна – доверчивая и простая мать Андрея, всегда гордившаяся сыном. Когда он вступил в группировку, Светлана Михайловна не переставала плакать и переживать. Жизнь любимого сына катится по наклонной, а женщина тем временем доходит до психоза и психиатрической клиники.

Ильдар – Антон Васильев

Кадр из сериала "Слово пацана"

За Светланой Михайловной ухаживал сотрудник милиции Ильдар. Мужчина пытался образумить Андрея и пытается добиться от него имен других участников группировки. Ильдар уважает, что Андрей «своих не сдает», но банда заходит все дальше и дальше, и ему приходится принимать против Андрея намного более жесткие меры.