Актриса Наталья Бочкарева рассказала о новинках в сюжете сериала «Букины»

Актриса из Нижнего Новгорода Наталья Бочкарева поделилась с поклонниками, каким образом продолжение популярного сериала «Счастливы вместе» под названием «Букины» (16+) будет отличаться от оригинала. На «Шоу Воли» (16+) она раскрыла несколько секретов.

Во-первых, героям предоставили возможность выходить на улицу, что стало значительным отличием от предыдущего кинопроекта, где действие в основном разворачивалось в стенах квартиры. Во-вторых, семья Букиных переместилась и теперь обитает в двухэтажном особняке, открывая новые перспективы для сюжета.

Наталья Бочкарева упомянула об изменениях в образе своей героини. Она подчеркнула, что часто ее спрашивают, научилась ли Даша готовить. В ответ актриса отметила, что у Букиной есть доставка и готовая еда. Тем не менее, героиня приобрела новые увлечения, став фанаткой онлайн-марафонов и турецких сериалов. Эти новые интересы были введены, чтобы создать более сложный образ персонажа и подчеркнуть его развитие.