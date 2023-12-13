Третий сезон сериала "Манюня" выйдет 25 декабря
25 декабря в онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера нового, третьего сезона - экранизации повести Наринэ Абгарян "Манюня". Полное название сезона "Манюня. Веселье продолжается".
Комедийный художественный сериал для всей семьи о смешной и доброй истории дружбы двух советских семей - Абгарян и Шац, заслужил любовь зрителей: в 2022 году первый сезон комедии вошел в топ-10 среди сериалов в Okko по количеству уникальных зрителей, а на данный момент у двух сезонов сериала более 30 миллионов просмотров.
В продолжении "Манюня. Веселье продолжается" Наринэ и Манюня по-прежнему - лучшие подруги, которые постоянно попадают в нелепые и забавные ситуации, а потом получают заслуженное наказание от грозной Ба.
Всем, кто уже успел узнать и полюбить смешных подружек-хулиганок Нару и Манюню, суровую, но обаятельную Ба - бабушку Манюни, и ораву их шумных и несуразных родственников, не приходится сомневаться в их находчивости.
Автор повести "Манюня" Наринэ Абгарян рассказывает, что третья книжка заканчивается Новым годом: "Идет снег, люди готовят вкусную еду, накрывают на стол, наряжают ёлки, дарят друг другу подарки, радость, тепло и надежду на то, что следующий год будет лучше, чем этот. Желают друг другу, казалось бы, очень простых вещей: мира, здоровья, любви и благополучия. На самом деле оказалось, что это самые сложные вещи, и мы часто делаем очень много ошибок. И пожелания, которые мы оставляем друг другу, именно из-за наших ошибок и не сбываются. Очень хочется, чтобы мы мало ошибались. Чтобы действительно дарили друг другу радость и тепло. Вот и третий сезон сериала "Манюня" - то самое тепло, которого всем нам так сейчас не хватает".
В ролях в сериале: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян (голос - Нонна Гришаева), Арман Навасардян (голос - Владимир Паляница), Армен Маргарян, Мариам Мано и другие. Продюсеры сериала Гевонд Андреасян, Гарик Андреасян, Арман Марутян, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Эльвира Дмитриевская. Режиссер-постановщик: Арман Марутян. Автор сценария: Гайк Асатрян.
Тем временем
В начале 2024 года в книжные магазины крупнейших сетей по всей России, интернет-магазины, маркетплейсы, а также гипермаркеты поступит в продажу специально переизданная книга "Манюня, юбилей Ба и прочие треволнения" от издательства АСТ, на обложке которой постер нового сезона сериала Okko. Там же читатели найдут QR-код, по которому можно будет перейти на страницу проекта в онлайн-кинотеатре. Повесть получила Российскую национальную литературную премию "Рукопись года" и была номинирована на премию "Большая книга".