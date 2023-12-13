Актер Виктор Логинов сравнил себя с Пальто из сериала "Слово пацана"
Актер Виктор Логинов, наиболее известный по роли Гены Букина в сериале "Счастливы вместе", признался, что в детстве был похож на персонажа Пальто из сериала "Слово пацана". Об этом "Газете.Ru" рассказали в пресс-службе артиста.
"В сериале показано именно мое время, конец восьмидесятых, когда я тоже учился в старших классах. Мое пальто, моя шапка кроличья, мой Игорь Петров", - рассказал Логинов.
По словам артиста, в определенный момент его попросили подтянуть по математике проблемного подростка, который недавно вышел из спецприемника. Логинов признался, что новая дружба плохо на него повлияла: он начал драться на улицах, хотя был председателем совета местной дружины.
"Разбитые губы, разбитые кулаки. Я получал по голове, я бил сам. С меня снимали часы. Сам я никого никогда не грабил, честно скажу. Но бил, было такое дело. Я жил в Кировском районе Кемерова, и там от этого невозможно было остаться в стороне. Но перед Богом и людьми я честен: я никогда ничего ни у кого не отжимал. А у меня отжимали", - резюмировал артист.