Актер Виктор Логинов сравнил себя с Пальто из сериала "Слово пацана"

"Разбитые губы, разбитые кулаки. Я получал по голове, я бил сам. С меня снимали часы. Сам я никого никогда не грабил, честно скажу. Но бил, было такое дело. Я жил в Кировском районе Кемерова, и там от этого невозможно было остаться в стороне. Но перед Богом и людьми я честен: я никогда ничего ни у кого не отжимал. А у меня отжимали", - резюмировал артист.