Ряд киноляпов в сериале «Слово пацана» обнаружили пользователи Сети

В нашумевшем сериале режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана» пользователи Сети обнаружили несколько странных и в то же время смешных киноляпов.

Так, можно не раз увидеть на жилых зданиях пластиковые рамы на окнах, которых в те времена еще не существовало. Кроме того, на фоне «коробки», где собирались ребята, возвышается здание, построенное в 2014 году.

В одной из сцен герой Андрей по кличке Пальто забегает к полиции и играет там в компьютерную игру, однако такие модели компьютеров появились только в 1990-м, а действие происходит в 1989 году. Также в те времена автомобили у правоохранителей были уже бело-синие, а не желтые. При этом желто-белая зебра — из 2014 года, а в советское время была просто белая.

Ярким пятном стали сигареты с предупреждением про заболевания, которые стали наносить на сигаретные пачки уже в России.