Marvel Studios разрабатывает мультсериал по «Черной пантере»

Marvel Studios намерена запустить анимационный сериал по комиксам о мифической стране Ваканде.

© Кадр из фильма "Черная пантера"

Уже вышли два художественных фильма – «Чёрная пантера» (2018) и «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» (2022). Теперь дошла очередь до мультипликационного формата.

О сюжете пока нет подробной информации, известна лишь идея, которую будут разрабатывать сценаристы.

«В истории Ваканды храбрые воины путешествовали по миру, возвращая артефакты с вибраниумом. Это их история», - говорится в официальном синопсисе Marvel.