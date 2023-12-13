Marvel Studios разрабатывает мультсериал по «Черной пантере»
Marvel Studios намерена запустить анимационный сериал по комиксам о мифической стране Ваканде.
Уже вышли два художественных фильма – «Чёрная пантера» (2018) и «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» (2022). Теперь дошла очередь до мультипликационного формата.
О сюжете пока нет подробной информации, известна лишь идея, которую будут разрабатывать сценаристы.
«В истории Ваканды храбрые воины путешествовали по миру, возвращая артефакты с вибраниумом. Это их история», - говорится в официальном синопсисе Marvel.
В работе над сериалом также будет участвовать режиссёр «Чёрной пантеры» Райан Куглер, подписавший недавно многолетний контракт с Walt Disney Company.