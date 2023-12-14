Как прошла вечеринка по случаю 34-летия Тейлор Свифт

Накануне человек года по версии Time, самая влиятельная женщина года или просто певица Тейлор Свифт отпраздновала 34-летие. На вечеринке в Нью-Йорке по случаю своего дня рождения исполнительница собрала своих подруг и устроила, судя по фото, настоящий девичник: мужчин — даже возлюбленного Тейлор Трэвиса Келси, с которым она не расстается ни на минуту — там не было.

Зато состав девушек на вечере Тейлор был ярким: Блейк Лайвли, в компании которой Свифт замечают все чаще, Джиджи Хадид, актриса Кели Сперри, Зои Кравиц, верная традициям, а потому вся в черном, Сабрина Карпентер и звезда фильма «Лакричная пицца» Алана Хаим. Цветник — не иначе!

Сама Тейлор подстать своим новым регалиям сияла как никогда: бриллиантовые серьги, бриллиантовое ожерелье, сумочка, обшитая кристаллами, ну и завершающая ансамбль меховая шуба. Вот это мы понимаем birthday-girl!