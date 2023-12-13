Фильм о жизни Эми Уайнхаус выйдет в прокат в США в мае
Художественный фильм о жизни легендарной британской певицы Эми Уайнхаус «Back to Black» выйдет на киноэкраны в США 10 мая 2024 года, сообщает The Hollywood Reporter.
Лента расскажет об отдельных моментах биографии исполнительницы, которые сделали из джазовой певицы северного Лондона мировую знаменитость.
Роль обладательницы «Грэмми» в картине исполнила Мариса Абела. Режиссером проекта стал Сэм Тейлор-Джонсон.
Ранее в российский прокат вышел документальный фильм об Эми Уайнхаус, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».