Ольга Бузова негативно высказалась о сериале «Слово пацана»

То, что все подражают, используют этот сленг, меня немножко пугает, если честно. Своим бы детям я запретила смотреть однозначно! Хочется, чтобы показывали, что так, как делают герои, нельзя! Это путь в никуда! Пока я этого не вижу. Просто пропаганда ничтожных поступков.