Ольга Бузова негативно высказалась о сериале «Слово пацана»

Певица Ольга Бузова не смогла пройти мимо скандального сериала «Слово пацана» и высказала свое мнение. Поп-звезда заявила, что ее пугает влияние шоу, которое «пропагандирует ничтожные поступки».
То, что все подражают, используют этот сленг, меня немножко пугает, если честно. Своим бы детям я запретила смотреть однозначно! Хочется, чтобы показывали, что так, как делают герои, нельзя! Это путь в никуда! Пока я этого не вижу. Просто пропаганда ничтожных поступков.
Кроме этого, телеведущей не близок принцип «пацаны не извиняются».
Я не понимаю, чему подражают сегодняшние подростки. Что учит этот сериал? Что значит «пацан не извиняется»? Если поступил плохо — проси прощения! Так меня учили!