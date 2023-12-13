Сериал «Слово пацана» стал популярнее турецких сериалов

За последний месяц сериал режиссёра Жоры Крыжовникова «Слово пацана» стабильно занимает верхние строчки новостных лент и информационных изданий. Многочисленные поклонники с интересом следят за всеми событиями, связанными с этой популярной картиной, а также активно отслеживают жизнь актёров проекта в социальных сетях.

© Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"

С момента выхода первой серии 9 ноября, сериал Крыжовникова быстро набрал армию фанатов. Зрители с вниманием следят за развитием криминального сюжета, действие которого разворачивается в конце 80-х годов в столице Татарстана.

Крыжовников недавно гордо сообщил в социальных сетях, что его сериал стал одним из самых популярных в интернет-поиске. Недавно сервис «Кинопоиск» опубликовал новую статистику, согласно которой за период с 3 по 10 декабря лента набрала 4436 баллов по индексу Кинопоиск PRO, в то время как неделей ранее было зафиксировано 3394 балла, пишет boda.

На втором месте в рейтинге оказался сериал «Зимородок», набравший всего 225 баллов, что сделало «Слово пацана» самым востребованным в интернете. Ожидается, что финал сезона выйдет 21 декабря, информации о продолжении пока нет.

Особенностью проекта является участие в съёмках не только опытных актёров, но и новичков. Среди актёрского состава — 24-летний Рузиль Минекаев, 15-летний Леон Кемстач и 14-летняя Анна Пересильд.