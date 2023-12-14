Названо имя председателя следующего Каннского фестиваля

Как сообщает AFP, она станет первой американкой, которая займет этот пост, и самым молодым председателем с 1966 года, когда в этой роли выступала 31-летняя Софи Лорен. Последний раз женщина возглавляла жюри в 2018 году — актриса Кейт Бланшетт.

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Её фильм «Барби» за 2023 год стал самым прибыльным, собрав более $1,4 млрд в прокате. Гервиг известна также по работе над фильмами «Леди берд» (2017) и «Маленькие женщины» (2019), а сейчас она занимается экранизацией «Хроник Нарнии» для Netflix. Её кинокарьера включает более 20 фильмов.